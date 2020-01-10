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10.01.2020

ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrasında savaşın başlayıp başlamadığı, saldırıların devam edip etmeyeceği konuşuldu. A Haber'e konuşan Dr. Mark Meirowitz, iki ülkenin de yaptığı saldırılar sonrasında savaşı istemediğini ve olayların devam etmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

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