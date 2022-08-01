01 Ağustos 2022, Pazartesi
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ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan’a gidecek mi?
ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Çin’de "askeri karşılık" söylemleri de giderek artıyor. Detayları Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei Pekin'den A Haber canlı yayınında anlattı.