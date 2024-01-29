ABD üssüne saldırıdan sonra Tahran! İran: Saldırıyla ilgimiz yok, kimseye emir vermedik

CENTOM’dan yapılan açıklamada, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34'e yükseldiği belirtildi. İran’dan gelen ilk açıklama “İran’ın ABD kuvvetlerine yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur.” ifadesi kullanıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." dedi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan detayları aktardı.

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