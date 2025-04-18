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ABD Suriye’den çekiliyor!

ABD Suriye'den "çekiliyor"!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 23:16
İran ve Amerika arasında devam eden nükleer müzakerelerle eş zamanlı olarak, Gazze ve Ukrayna'da da ateşkes arayışları sürüyor. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir diğer gelişme ise Suriye'den geldi. New York Times, Amerika'nın Suriye'den çekildiğini iddia etti. Bu iddia, sosyal medyaya düşen bir görüntüyle de doğrulandı. Şimdi gözler, Trump’ın bu kez Suriye'den asker çekme konusunda Amerikan müesses nizamını ikna edip edemeyeceğine çevrildi.
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ABD Suriye’den çekiliyor!
ABD Suriye’den çekiliyor!
ABD Suriye'den "çekiliyor"!
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