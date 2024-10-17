ABD seçimlerine sayılı günler kaldı! Trump mı, Harris mi?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor. Peki güncel anketlere göre son durum ne? Ayrıntıları SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün aktardı.

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