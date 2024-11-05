05 Kasım 2024, Salı
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ABD seçimleri için çarpıcı sözler: Hangi aday kazanırsa kazansın ABD'de sokaklar karışacak gibi gözüküyor

ABD seçimleri için çarpıcı sözler: Hangi aday kazanırsa kazansın ABD'de sokaklar karışacak gibi gözüküyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 13:55
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, A Haber canlı yayınında ABD seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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