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ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.09.2022 09:57
Güncelleme:01.09.2022 09:59
Dünya çapında ırkçı ve saldırgan tavırlarıyla tanına ABD polisi, sokak ortasında bir kadına şiddet uyguladı. Polis, gözaltı girişimine karşı çıktığını iddia ettiği kadını sokak ortasında yumrukladı. Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." dedi.
ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!
ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!
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