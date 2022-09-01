01 Eylül 2022, Perşembe
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ABD polisinden kadına acımasız şiddet kamerada!
Dünya çapında ırkçı ve saldırgan tavırlarıyla tanına ABD polisi, sokak ortasında bir kadına şiddet uyguladı. Polis, gözaltı girişimine karşı çıktığını iddia ettiği kadını sokak ortasında yumrukladı. Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." dedi.