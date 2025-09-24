ABD Pezeşkiyan’ın ailesine vize vermedi

Amerika Birleşik Devletleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ailesinin vize talebini reddetti. Washington yönetimi bu kararla birlikte İranlı yetkililere yönelik vize kısıtlamasını öngören yeni bir kanun tasarısını da gündemine aldı.

