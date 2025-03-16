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ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı

ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.03.2025 08:49
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Husiler ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu.
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ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı
ABD ordusu görüntüleri paylaştı
ABD ordusu görüntüleri paylaştı
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