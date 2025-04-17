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ABD medyasından çarpıcı iddia: Ordu Suriye’den çekiliyor...

ABD medyasından çarpıcı iddia: Ordu Suriye'den çekiliyor...

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Giriş: 17.04.2025 23:34
Güncelleme:17.04.2025 23:48
ABD medyası, ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu. New York Times, ABD'nin Suriye'de 8 askeri üssün 3'ünü kapattığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürülmüştü. Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olarak güncellemişti. Suriye'den ilk görüntü A Haber ekranlarına yansıtılıyor.
ABD medyasından çarpıcı iddia: Ordu Suriye’den çekiliyor...
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