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ABD Kongresi'nde utanç oturumu

ABD Kongresi'nde utanç oturumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 11:49
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 'Soykırım'dan hakkında tutuklama talep ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu, davet edildiği ABD Kongresi'nde 50'den fazla kez ayakta alkışlandı. 40 binden fazla insanın katledildiği Gazze'deki katliamın mimarının bu şekilde alkışlanması, Vahşi Batının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
ABD Kongresi’nde utanç oturumu
ABD Kongresi'nde utanç oturumu
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