ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme

ABD, Suriye ve Irak sınırları içinde bulunan iki bölgeye hava operasyonu düzenledi. Uluslararası haber ajansları 01.52'de dünyaya 'son dakika' koduyla duyurduğu F-15 ve F-16 jetlerinin katıldığı operasyonda bombalar yağdı. Bu gelişme bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte dünyayı sarsan olayın detayları...