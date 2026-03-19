ABD F-35'i vuran İran'ın bilinmeyen bir teknolojisi mi var?

A Haber ekranlarında yayınlanan programda, F-35 savaş uçağının bir İran tarafından vurulduğu iddia edilen görüntüler kare kare analiz edilerek masaya yatırıldı. Uzmanlarının çarpıcı değerlendirmelerde bulunduğu A Haber canlı yayınında, uçağın radar dışındaki bir hava aracı tarafından görüntülenmiş olabileceğine dikkat çekilirken, saldırının termal güdümlü bir füze ile gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruldu. Olayın perde arkasındaki yapay zeka teknolojisi ve İHA-SİHA unsurları, savunma sanayi dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.