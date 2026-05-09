Dünya Türk mühendisliğini izledi! ASELSAN'dan saha 2026'da milli gövde gösterisi

Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, SAHA 2026 EXPO'da yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en yeni ürünlerini sergiliyor. Fuarın beşinci gününde kapılarını vatandaşlara açan dev organizasyonda, denizlerde dengeleri değiştirecek kamikaze insansız deniz araçlarından gökyüzünün muhafızı yeni nesil radarlara kadar pek çok stratejik sistem ilk kez görücüye çıktı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'nin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk savunma sanayisinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayarak "Geleceğe damga vuracağız" mesajını verdi.