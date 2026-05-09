ABD ve İran anlaşacak mı? Beklediğini alamayan Trump eleştirilerin hedefinde

ABD ile İran arasında sözde bir ateşkes var... Ancak sahada silahlar tam anlamıyla susmuş değil. Zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanırken, bölgedeki tansiyon da yüksek seyrediyor. Taraflar masaya sürekli yeni şartlar koyuyor, ancak her teklif karşı taraftan ret cevabı alıyor. Diplomasi trafiği sürüyor ama ortak zemin hâlâ oldukça zayıf. Peki bu kriz nereye evrilecek? Taraflar orta yolu bulabilecek mi? Hürmüz Boğazı yeniden tam anlamıyla açılacak mı? A Haber muhabirleri sizler için derledi...