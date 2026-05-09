Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e sert yanıt: “İftira siyaseti” | Reesen soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan asılsız iddiaları sonrası yargı ve siyaset dünyası ayağa kalktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu düzenini bozmaya yönelik ve halkı yanıltıcı beyanlar nedeniyle Özel hakkında reesen soruşturma başlatırken; Bakan Gürlek, "Bu iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetidir" diyerek Özel'e ders niteliğinde bir cevap verdi.