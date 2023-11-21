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ABD donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon uçağı denize düştü

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Giriş: 21.11.2023 14:06
Sık sık F-35 kazaları ile gündeme gelen ABD donanmasında yeni bir kaza daha yaşandı. Donanmaya ait Boeing P-8 Poseidon uçağı Hawaii'de iniş yaptığı askeri üssün pistini geçip 9 mürettebatıyla birlikte denize düştü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
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