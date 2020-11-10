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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek | Rotasında 7 ülke var...

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Giriş: 10.11.2020 22:12
Güncelleme:10.11.2020 22:17
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı.

Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı. Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.

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