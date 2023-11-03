ABD Dışişleri Bakanı Blinken yola çıktı!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya hesabından "İnanılmaz derecede zorlu bir dönemde daha fazla diplomasi için Tel Aviv'e gidiyorum. Sivilleri korumak ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel liderlerle çalışmaya devam edeceğiz. İki devlete ve bölgede daha geniş barış ve güvenliğe odaklanmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.