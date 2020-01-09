ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, "İran bizi vurdu ama hiçbir zarar görmedik. Süleymani çok daha önceden öldürülmeliydi. Yaptırımların sürmesi İran'a bağlı." dedi. Öte yandan İran'da düşen uçak ile konuşan Trump, "İran, Tahran'da düşen uçağı yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Uçak düştü ama hiç kanıt sunuılmadı, bu konuyla ilgili kötü bir hissiyatım var." açıklamasında bulundu.