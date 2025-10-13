13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor! Katil Netanyahu yolculadı
ABD Başkanı Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor! Katil Netanyahu yolculadı

ABD Başkanı Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor! Katil Netanyahu yolculadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 16:22
ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Mısır'a doğru hareket etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor! Katil Netanyahu yolculadı
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştı
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump katil İsrail’in meclisinde protesto edildi
Trump katil İsrail'in meclisinde protesto edildi
Trump konuşurken İsrail Meclisi karıştı!
Trump konuşurken İsrail Meclisi karıştı!
Trump işgalci İsrail Meclisi’nde
Trump işgalci İsrail Meclisi’nde
Batı Şeria’daki tarihi anlar A Haber’de
Batı Şeria’daki tarihi anlar A Haber’de
İsrail ordusu Gazze’de yenilmiştir
"İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir"
Trump İsrail’e iki büyük gol attı
"Trump İsrail'e iki büyük gol attı"
Hamas 20 rehineyi teslim etti
Hamas 20 rehineyi teslim etti
Trump: Yeni bir başlangıç
Trump: Yeni bir başlangıç
Katil İsrail’de Trump’a şov
Katil İsrail'de Trump'a şov
Daha Fazla Video Göster