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ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

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Giriş: 19.03.2021 19:26
Güncelleme:19.03.2021 19:34
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken üç kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu. Bu olay sonrası akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" sözleri akıllara geldi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Joe Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu olay sonrası akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" sözleri akıllara geldi.

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