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ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

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Giriş: 25.03.2022 18:41
ABD Başkanı Joe Biden Polonya'da ABD askerleriyle bir araya geldiği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Biden demokrasiyi savunmak için Ukrayna sınırında olduklarının altını çizerken "Burada yaptıklarımızın etkileri uzun vadeli olacak." dedi. Bölgedeki ABD askerlerini de öven Biden "Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
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