19 Eylül 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli
ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez” dedi. Ayrıca Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli” şeklinde konuştu. Filistin meselesi hakkında da görüşlerini bildiren Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" mesajını verdi.