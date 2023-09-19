ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez” dedi. Ayrıca Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli” şeklinde konuştu. Filistin meselesi hakkında da görüşlerini bildiren Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" mesajını verdi.