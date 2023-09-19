19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli

ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 18:16
ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez” dedi. Ayrıca Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli” şeklinde konuştu. Filistin meselesi hakkında da görüşlerini bildiren Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" mesajını verdi.
Rusya’ya çağrı: Derhal son ver
Rusya'ya çağrı: Derhal son ver
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
Azerbaycan Milletvekili A Haber’de
Azerbaycan Milletvekili A Haber'de
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
F-35’ler neden düşüyor? Çarpıcı sözler: Gizli...
F-35'ler neden düşüyor? Çarpıcı sözler: Gizli...
Sel vuran Libya’da alevler yükseldi!
Sel vuran Libya’da alevler yükseldi!
Almanya’da camiye kundaklama girişimi
Almanya'da camiye kundaklama girişimi
İran’dan Azerbaycan açıklaması
İran'dan Azerbaycan açıklaması
İngiltere’de sağlık krizi çıkmazda
İngiltere'de sağlık krizi çıkmazda
Eşine az rastlanır olay! F-35 savaş uçağı kayboldu
Eşine az rastlanır olay! F-35 savaş uçağı kayboldu
Daha Fazla Video Göster