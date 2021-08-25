25 Ağustos 2021, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili açıklamalar
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan ve Taliban hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" dedi.