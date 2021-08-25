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ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili açıklamalar

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Giriş: 25.08.2021 00:42
Güncelleme:25.08.2021 00:42
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan ve Taliban hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" dedi.
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