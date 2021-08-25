ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan ve Taliban hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" dedi.