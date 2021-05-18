ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü! İsrail ile Filistin arasında ateşkes adımı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Biden'a tepki göstermiş ve İsrail'e silah satışına onay verdiğini anımsatarak, "(Biden) da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu, bu, vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." sözleriyle sert bir tepki göstermişti.

İsrail'e destek mesajları veren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüştü.

Biden, Netanyahu'ya bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.