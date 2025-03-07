07 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesaj: "Kanada ABD'yi dolandırıyor"
ABD Başkanı Donald Trump’tan net mesaj: Kanada ABD’yi dolandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesaj: "Kanada ABD'yi dolandırıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2025 21:08
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Trump, 'Biden'ın son iki yılında her dört işten biri bir hükümet işiydi, devlet işiydi. Bu inanılmaz gerçekten. Trump döneminde de tamamen başındayız. Yeni sağlanan istihdamın %93'ü özel sektörde. Bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Yani Amerikalılar için çok büyük bir adım.' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Donald Trump’tan net mesaj: Kanada ABD’yi dolandırıyor
ABD Başkanı Donald Trump’tan net mesaj!
ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesaj!
Trump’ın dalga geçtiği Trudeau ağladı
Trump'ın dalga geçtiği Trudeau ağladı
Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi’ne saldırı!
Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi'ne saldırı!
Tarihi Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarihi Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuması
Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuması
Suriye’de yeni iç savaş riski
Suriye'de yeni iç savaş riski
Katil İsrail’in fenomenleri Gazzelilerle alay ettiler
Katil İsrail’in fenomenleri Gazzelilerle alay ettiler
Starship roketi uçuş sırasında patladı
Starship roketi uçuş sırasında patladı
A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat!
A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat!
Schengen vizesinde dijital dönem
Schengen vizesinde dijital dönem
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Daha Fazla Video Göster