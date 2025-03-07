07 Mart 2025, Cuma
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ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesaj: "Kanada ABD'yi dolandırıyor"
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Trump, 'Biden'ın son iki yılında her dört işten biri bir hükümet işiydi, devlet işiydi. Bu inanılmaz gerçekten. Trump döneminde de tamamen başındayız. Yeni sağlanan istihdamın %93'ü özel sektörde. Bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Yani Amerikalılar için çok büyük bir adım.' dedi.