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ABD Başkanı Donald Trump: Eğer seçilirsem Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğim

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Giriş: 28.10.2020 17:52
Güncelleme:28.10.2020 17:53
ABD Başkanı Donald Trump seçimler öncesinde yaptığı konuşmada Amerikalılara seslendi. Trump konuşmasında "Eğer tipik bir Washington siyasetçisi gibi konuşmuyorsam, bu siyasetçi olmadığım içindir." ifadelerini kullandı. Koronavirüsün dünyaya yayılmasından Çin'i sorumlu tutan Donald Trump, tekrar seçilmesi durumunda Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğini de sözlerine ekledi.
Trump: Eğer seçilirsem Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğim
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