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ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! Doğum gününü kutladığı kişinin adını unuttu

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Giriş: 18.01.2023 14:45
ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü kutladığı ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in gelini Arndrea Waters King'in adını unuttu.
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