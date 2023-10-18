ABD Başkanı Biden'dan İsrail soykırımına destek: Yalnız değilsiniz

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıkladı. Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini belirten Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti.