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ABD Başkan Biden'ın sağlık başdanışmanı açıkladı! İşte COVID-19'dan kurtulacağımız tarih |Video

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Giriş: 23.01.2021 20:24
Güncelleme:23.01.2021 20:45
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fauci, normalleşme konusunda kritik açıklamalarda bulunarak tarih verdi. Detaylar haberimizde...

Aşılamalara dikkat çekti. Normalleşme için tarih verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Amerikalıların yüzde 70 ila 85'i yaz ortası ya da sonuna kadar aşılanırsa, sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz." diyen Fauci mutasyon konusuna da değindi.

Güney Afrika ve İngiltere'de rastlanan Kovid-19 mutasyonlarının, birbirinden farklı olduklarına dikkati çekti.

Güney Afrika'daki mutasyona henüz ABD'de rastlanmadığını belirten Fauci, bu mutasyonların aşıları etkisiz kılmadığının altını çizdi.

Fauci, Biden'ın ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon aşı hedefinin de oldukça makul olduğunu ifade etti.

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