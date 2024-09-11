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ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim oldu?

ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 18:45
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi düello gerçekleşti. Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump Pensilvanya'da canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştılar. Gündemlerinde iç politika vardı. Peki bu düellonun galibi kim oldu? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu Amerika’da kamuoyunun neler konuştuğuna dair detayları anlattı.
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ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim?
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