11 Eylül 2024, Çarşamba
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ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim oldu?
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi düello gerçekleşti. Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump Pensilvanya'da canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştılar. Gündemlerinde iç politika vardı. Peki bu düellonun galibi kim oldu? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu Amerika’da kamuoyunun neler konuştuğuna dair detayları anlattı.