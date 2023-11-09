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ABD Başkan adayı Kennedy Jr'den çarpıcı itiraf: İsrail ABD'nin sömürge projesi...

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Giriş: 09.11.2023 18:55
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail'e açık açık destek veren ABD'de işler iyice karışmaya devam ederken, ABD'nin Orta Doğu'da alçak ve ikiyüzlü planı da itiraf ediyor. Bölgeye ilk günden bu yana uçak gemisi ve asker desteği gibi birçok teçhizat ve mühimmat yardımı yapan ikiyüzlü ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ABD, Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, "İsrail'in ABD için neden önemli olduğu" sorusu karşısında, İsrail'in ABD'nin sömürge projesi olduğunu itiraf etti.
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