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ABD basınında flaş iddia: Trump NATO'dan çıkmak istiyor

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Giriş: 05.09.2020 19:42
Güncelleme:05.09.2020 19:53
Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekilecek mi? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt veren çarpıcı bir yazı yayımladı. Trump'a yakın isimlere dayandırılan haberde Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde NATO'dan çıkabilir.

ABD, NATO'dan çıkacak mı? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya "büyük olasılıkla evet" diyor.

New York Times gazetesi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde NATO'dan çıkmak için düğmeye basabileceğini ileri sürdü.

Gazetenin Trump'ın yakın çevresine dayandırdığı haberine göre ABD başkanı, yıllardır kapalı kapılar ardında bu isteğini dile getiriyor ve eğer başkanlık seçimini kazanırsa bunu uygulamaya sokabilir.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton kitabında başkanın birçok defa 71 yıllık ittifaktan ülkesini çekmeyi dile getirdiğini yazmıştı.

Yine Bolton bir röportajında Trump'ın ekim ayında bir 'sürpriz' yapabileceğini ve kasım ayındaki seçimlerden önce NATO'dan çekilmeyi vaadedebileceğini söylemişti.

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