ABD Basını: İran misillemeyi gözden geçiriyor! İran: Doğru zaman ve doğru biçimde olacak

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. ABD ise İran üzerindeki baskısını artırıyor. Amerikan basını Tahran'ın misillemenin şiddetini gözden geçireceğini iddia etti. Suudi Arabistan'da toplanan İslam İş Birliği Teşkilatı olağan STÜ toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanvekili Ali Bakıri, "Doğru zaman ve doğru yerde İsrail'e yanıt vereceğiz" dedi. İsrail'den ise hem Hizbullah hem de Hamas'a yeni tehdit mesajları geldi.

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