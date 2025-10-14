AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak"

14 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 18:50
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Şehitliği'ni ziyaret ederek "AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin birliğe katılım sürecine AB'nin desteğini yinelemek ve AB'nin Batı Balkanlara yönelik kalkınma yardımlarına ilişkin konuları görüşmek üzere gerçekleştirdiği Batı Balkan turu çerçevesinde Arnavutluk ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'e geldi.
