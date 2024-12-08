A Haber Suriye Şam’da!

Şam’ın kalbi Emevi Meydan’ında Esad rejiminin çöküşü kutlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, “Şam’da kutlamalar devam ediyor. Bizler Emevi Meydan’ındayız. Tabii sokağa çıkma yasağı da var. Başkentte yerel saat 16.00 ile 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halihazırda birçok sokaklar boş ama meydanlarda kutlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktaya özellikle Kuzey’den Şam’a gelen siviller de var. Özellikle Emevi Meydan’ından bu noktadan korno ve tekbir sesleriyle de ilerlemeye devam ediyor. Bir taraftan da Şam’ın birçok noktasından havaya ateş edilerek kutlamalar devam ediyor.” İfadelerini kullandı.