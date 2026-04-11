A Haber Sumud Filosu'ndan canlı yayında

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı acımasız ambargoyu kırmak, insani yardımları mazlumlara ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlığını haykırmak için kurulan Küresel Umut Filosu, bir yıllık aranın ardından dev bir katılımla yeniden harekete geçti. Geçtiğimiz yıl İsrail’in kanlı müdahalelerine maruz kalan ancak geri adım atmayan aktivistler, bu kez iki katı bir güçle Barcelona’dan demir alıyor. Ateş hattına uzanan bu kutlu yolculuğun detaylarını ve sıcak bölgedeki son hazırlıkları, filonun cesur isimlerinden aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınında tarihi tanıklıklarla aktardı.