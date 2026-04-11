CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber Sumud Filosu'ndan canlı yayında

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı acımasız ambargoyu kırmak, insani yardımları mazlumlara ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlığını haykırmak için kurulan Küresel Umut Filosu, bir yıllık aranın ardından dev bir katılımla yeniden harekete geçti. Geçtiğimiz yıl İsrail’in kanlı müdahalelerine maruz kalan ancak geri adım atmayan aktivistler, bu kez iki katı bir güçle Barcelona’dan demir alıyor. Ateş hattına uzanan bu kutlu yolculuğun detaylarını ve sıcak bölgedeki son hazırlıkları, filonun cesur isimlerinden aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınında tarihi tanıklıklarla aktardı.

Sıradaki Videolar
GündemBakan Uraloğlu: Düşen uçakla ilgili) Bir sabotaj tespitimiz yok
YaşamTrafikteki tartışma kurşunlamayla bitti
YaşamMuğla’da deniz sezonu erken açıldı
YaşamAnkara Yenimahalle'de depoda yangın
YaşamKütahya’da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Gündemden Videolar

Edirne’de eğlence faciası: Ölüm anları kameraya yansıdı
İbrahim Tatlıses'ten hastanede türkü ziyafeti!
Fırtına öncesi sessizlik bitiyor mu?
İlk kez yayınlandı! İran Katar'ı böyle vurdu
Dünya nefesini tuttu! ABD-İran zirvesi öncesi kritik satranç
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HOBİ BAHÇELERİ TALİMATI