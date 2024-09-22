A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!

Gözlerin çevrildiği bölge orta doğu da İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının karşılıklı saldırıları sürüyor. Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Bölgede yeni bir savaş an meselesi. A Haber Muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna son durumu aktardı.

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