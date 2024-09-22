22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!

A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2024 19:03
Gözlerin çevrildiği bölge orta doğu da İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının karşılıklı saldırıları sürüyor. Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Bölgede yeni bir savaş an meselesi. A Haber Muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!
A Haber savaş riskinin yükseldiği bölgede!
İran’da maden faciası! 52 ölü
İran'da maden faciası! 52 ölü
Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York’ta!
Başkan Erdoğan, BM zirvesi için New York'ta!
İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!
İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!
İsrail’den Al Jazeera’ya baskın
İsrail’den Al Jazeera'ya baskın
Yer yarıldı içine düştü
Yer yarıldı içine düştü
Tarihçe Bosna Hersek’in tarihi şehri Mostar’da
Tarihçe Bosna Hersek’in tarihi şehri Mostar’da
Derbide gözler Çalhanoğlu’nda
Derbide gözler Çalhanoğlu'nda
Almanya’da utanç görüntüleri!
Almanya'da utanç görüntüleri!
A Haber Hizbullah’ın vurduğu bölgede
A Haber Hizbullah'ın vurduğu bölgede
Orta Doğu’nun kalbi Lübnan
Orta Doğu’nun kalbi Lübnan
İran’da maden patlaması: 30 ölü
İran'da maden patlaması: 30 ölü
Daha Fazla Video Göster