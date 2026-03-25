A Haber İsrail'in vurduğu Rahal Köprüsü'nde

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanından koparmak ve sivil halkı göçe zorlamak için sivil altyapıyı, yolları ve köprüleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi, İsrail savaş uçakları tarafından vurulan Litani Nehri üzerindeki Rahal Köprüsü'ne giderek bölgedeki ağır yıkımı ve yaşanan göç dalgasını yerinden görüntüledi. İsrail'in hedefinin sadece işgal değil, ilhak olduğunu belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte bölgedeki son durumu ve kan donduran yıkımı sıcağı sıcağına aktardı.