CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber İsrail'in vurduğu Rahal Köprüsü'nde

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanından koparmak ve sivil halkı göçe zorlamak için sivil altyapıyı, yolları ve köprüleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi, İsrail savaş uçakları tarafından vurulan Litani Nehri üzerindeki Rahal Köprüsü'ne giderek bölgedeki ağır yıkımı ve yaşanan göç dalgasını yerinden görüntüledi. İsrail'in hedefinin sadece işgal değil, ilhak olduğunu belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte bölgedeki son durumu ve kan donduran yıkımı sıcağı sıcağına aktardı.

