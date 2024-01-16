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A Haber El Fara kampını görüntüledi

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Giriş: 16.01.2024 10:39
Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da İsrail güçleri Filistinli sivilleri hedef alıyor. Kamplara gerçekleştirilen baskınlar ile Filistinliler bölgeden sürgün edilmeye çalışılıyor. O kamplardan biri olan el fara kampına giren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameramanı İlhan Tanrıöver İsrail'in baskı ve şiddet politikasının izlerini görüntüledi.
A Haber El Fara kampını görüntüledi
A Haber El Fara kampını görüntüledi
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