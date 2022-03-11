A Haber ekibi Ukrayna'da! Savaş bölgesinde sivillerin tahliyesi devam ediyor

Savaş bölgesindeki ülkede sivillerin tahliyesini takip etmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Sekban Vinnitsya şehrinde. Savaştan önce bir spor kompleksi olarak kullanılan yerde otobüslerle gerçekleşen sivil tahliyelerini görüntüledi. Sekban, "Bir spor kompleksi. Vinnitsya kenti sporla özellikle güreş ve boksla ünlenmiş bir şehir. Bu otobüste güreşçilerin otobüsü ancak bu otobüs kadın ve çocukların tahliyesi için kullanılıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN