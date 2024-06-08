A Haber ekibi Somaliland’da! Afrika’nın tanınmayan ülkesi Somaliland

Şimdi sizleri adını daha önce pek duymadığımız bir ülkeye götüreceğiz. Somali topraklarının bir parçası olan bu ülke 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti ancak o günden bu yana hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Somaliland'den bahsediyoruz. Peki Somali'ye göre barış ve huzurun hakim olduğu bu coğrafyada neler yaşanıyor?

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