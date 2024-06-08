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A Haber ekibi Somaliland’da! Afrika’nın tanınmayan ülkesi Somaliland

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.06.2024 12:48
Şimdi sizleri adını daha önce pek duymadığımız bir ülkeye götüreceğiz. Somali topraklarının bir parçası olan bu ülke 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti ancak o günden bu yana hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Somaliland'den bahsediyoruz. Peki Somali'ye göre barış ve huzurun hakim olduğu bu coğrafyada neler yaşanıyor?
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Afrika’nın tanınmayan ülkesi Somaliland
Afrika’nın tanınmayan ülkesi Somaliland
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