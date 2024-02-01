01 Şubat 2024, Perşembe
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A Haber çiftçi isyanının merkezinde! Çiftçiler traktörleri ile sokaklara akın ettiler
Avrupa'da çiftçi ayaklanması sürüyor. Yüzlerce çiftçi bugün traktörleriyle yeniden toplandı. Ukrayna'dan ucuz ithalatın kısıtlanması gibi taleplerle günlerdir eylem yapan Avrupalı çiftçiler, AB Liderler Zirvesinin yapıldığı Brüksel’i ablukaya aldı. Fransa’da ise çiftçiler otoyolları kapattı, Macron hükümetini protesto etti. A haber muhabirleri detayları aktardı.