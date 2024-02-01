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A Haber çiftçi isyanının merkezinde! Çiftçiler traktörleri ile sokaklara akın ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 18:13
Avrupa'da çiftçi ayaklanması sürüyor. Yüzlerce çiftçi bugün traktörleriyle yeniden toplandı. Ukrayna'dan ucuz ithalatın kısıtlanması gibi taleplerle günlerdir eylem yapan Avrupalı çiftçiler, AB Liderler Zirvesinin yapıldığı Brüksel’i ablukaya aldı. Fransa’da ise çiftçiler otoyolları kapattı, Macron hükümetini protesto etti. A haber muhabirleri detayları aktardı.
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