6.5 büyüklüğünde depremle sallandılar! Son dakika depremler… | Deprem mi oldu?

Tayvan, 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın kuzey ve doğu kesimlerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün Yilan ilçesi olduğu açıklanan depremde, başkent Taipei’de de binaların sallandığı kaydedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmezken, Taipei metrosunun kısa süreliğine kontroller için kapatıldığı, kısa bir süre sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

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