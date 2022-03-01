01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!

64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2022 09:20
ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.
64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!
64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!
Rus tankına molotoflu saldırı!
Rus tankına molotoflu saldırı!
Rusya’ya tepki: Defolup gidin
Rusya'ya tepki: Defolup gidin
Zelenskiy’den AB hamlesi
Zelenskiy'den AB hamlesi
Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! Rusya’nın saldırıları sonrası Ukrayna’yı annesiyle terk etti
Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'yı annesiyle terk etti
CBS televizyonundan skandal harita!
CBS televizyonundan skandal harita!
Bayraktar TB2’ler yok etti!
Bayraktar TB2'ler yok etti!
Rusya’ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Rusya'ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Moskova’da polisten sert müdahale
Moskova'da polisten sert müdahale
Moskova’da savaş karşıtı protesto
Moskova’da savaş karşıtı protesto
Sosyal medyada sahte hesaplar var
"Sosyal medyada sahte hesaplar var"
Daha Fazla Video Göster