18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 5.8 ve 6.2'lik yaşanan deprem anı kameraya böyle yansıdı! Tayvan'da peş peşe depremler...

5.8 ve 6.2'lik yaşanan deprem anı kameraya böyle yansıdı! Tayvan'da peş peşe depremler...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2021 18:22
Güncelleme:18.04.2021 18:22
Son dakika deprem haberleri... Tayvan'da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği duyuruldu. O anlara ait ilk görünütler ortaya çıktı.

Tayvan, art arda şiddetli depremler ile sarsıldı. Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Hualien County Hall'un 19 kilometre güneybatısında 15 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

Büro, 5.8 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra ise aynı bölgenin 20 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde daha şiddetli bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki iki tektonik levhanın birleşimine yakın bir konumunda yer alması nedeni ile sık sık depremlerle sarsılıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5.8 ve 6.2'lik yaşanan deprem anı kameraya böyle yansıdı
5.8 ve 6.2'lik yaşanan deprem anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika! Mısır'da yolcu treni devrildi! 8 ölü 100'den fazla yaralı var
Son dakika! Mısır'da yolcu treni devrildi! 8 ölü 100'den fazla yaralı var
25 milyon dolarlık dev vurgun
25 milyon dolarlık dev vurgun
8 vagon raydan çıktı 100'den fazla yaralı var!
8 vagon raydan çıktı 100'den fazla yaralı var!
Paşinyan mezarlıktan kovuldu!
Paşinyan mezarlıktan kovuldu!
Japonya'da deprem
Japonya'da deprem
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
Kiliseyi kundakladılar! Küle döndü
Kiliseyi kundakladılar! Küle döndü
Macron'a sert sözler: Libya'yı sen bombaladın!
Macron'a sert sözler: Libya'yı sen bombaladın!
Bariyerleri kırdı köprüden uçtu
Bariyerleri kırdı köprüden uçtu
İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda
İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda
Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme!
Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster