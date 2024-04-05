500 metrelik gökdelen depremden nasıl etkilenmedi?

Tayvan'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremde dünyanın en yüksek binalarından olan Taipei 101 binası depremden neredeyse hiç etkilenmedi. Peki bu nasıl yaşandı? İşte o detaylar...

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