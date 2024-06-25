25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

3. Dünya Savaşı ufukta mı? Son dönemde yükselen "savaş" uyarıları ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 17:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa ve dünyadaki durumun kızışmasını bekliyorum Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bir kez daha savaş uyarısında bulundu. Vucic, “Önümüzdeki aylarda dünya ve Avrupa karışacak.” Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3. Dünya Savaşı ufukta mı?
3. Dünya Savaşı ufukta mı?
Dünya genelinde sıcak ölümleri bini aştı!
Dünya genelinde sıcak ölümleri bini aştı!
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Rusya: Nükleer doktrin gözden geçiriliyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Batı Şeria uyarısı: İsrail ilhak ediyor
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Fransa, Yeni Kaledonyalı liderleri tutukladı
Fransa’da aşırı sağın oyları artıyor!
Fransa’da aşırı sağın oyları artıyor!
Gazze’de 21 bin çocuk kayıp!
Gazze’de 21 bin çocuk kayıp!
Julian Assange serbest kaldı!
Julian Assange serbest kaldı!
Gazze’de bitmeyen trajedi!
Gazze'de bitmeyen trajedi!
Kabil’deki Rus Elçiliği’nin yakınında patlama!
Kabil'deki Rus Elçiliği'nin yakınında patlama!
Katil İsrail Gazze Şeridi’ndeki mahalleyi bombaladı!
Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki mahalleyi bombaladı!
Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı!
Depodaki piller patladı, fabrikayı alevler sardı!
Daha Fazla Video Göster