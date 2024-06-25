3. Dünya Savaşı ufukta mı? Son dönemde yükselen "savaş" uyarıları ne anlama geliyor?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa ve dünyadaki durumun kızışmasını bekliyorum Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bir kez daha savaş uyarısında bulundu. Vucic, “Önümüzdeki aylarda dünya ve Avrupa karışacak.” Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel önemli değerlendirmelerde bulundu.

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