2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?

Almanya'nın başkenti Berlin’in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Ayrıntılar Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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